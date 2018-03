Das Ende der naanoo Foren!

Am 20.04.2018 geht eine 20-jährige Geschichte zu Ende. Wir müssen die naanoo-Foren leider einstellen.

Der Auslöser für die Einstellung ist die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union, die im Mai 2018 auch in Deutschland in Kraft tritt. (Internet)unternehmen, die die darin enthaltenen Regelungen nicht lückenlos umsetzen, drohen Strafen in Millionenhöhe.

Diesem Risiko können und wollen wir uns und auch Euch nicht aussetzen.

Um die Forensoftware DSGVO-konform zu gestalten, wären umfangreiche Umbaumaßnahmen nötig, die faktisch einem komplett Neubau des Forensystems gleichkommen. Das können wir nicht leisten.

Hilfe?! Und jetzt?

Da wir Euch nicht unvorbereitet im Regen stehen lassen wollen, werden die Foren auch nach dem 20.04.2018 lesend zur Verfügung stehen. Wir arbeiten derzeit an einer Lösung alle Beiträge dauerhaft als „Archiv“ online zu lassen. Es wird nach dem 20.04.2018 aber nicht mehr möglich sein, neue Beiträge oder Antworten zu verfassen oder sich einzuloggen.