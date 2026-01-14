Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der VfL Wolfsburg hat am 17. Bundesliga-Spieltag den FC St. Pauli mit 2:1 besiegt und sich mit einem späten Treffer wichtige Punkte im Tabellenkeller gesichert.

Die Gastgeber erwischten den etwas aktiveren Start und belohnten sich in der 25. Minute, als Christian Eriksen einen nach VAR-Überprüfung verhängten Handelfmeter sicher zur Führung verwandelte. St. Pauli zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt, steigerte sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit und kam kurz vor der Pause zum Ausgleich: Eric Smith traf in der 40. Minute aus rund 15 Metern flach ins Eck.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie mit wenigen klaren Torchancen. Wolfsburg hatte zwar mehr Ballbesitz, tat sich gegen kompakte Hamburger aber lange schwer, zwingend vor das Tor zu kommen. St. Pauli setzte seinerseits immer wieder Nadelstiche, ließ im Abschluss jedoch die letzte Konsequenz vermissen.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase: In der 88. Minute köpfte Dzenan Pejcinovic nach einer Hereingabe von Adam Daghim zum 2:1 ein und sorgte damit für den Siegtreffer der Niedersachsen. Wolfsburg brachte den Vorsprung in der Nachspielzeit über die Zeit und feierte nach der deutlichen Niederlage in München einen wichtigen Erfolg, während St. Pauli eine weitere verpasste Chance im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen musste.