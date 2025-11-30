Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 14. Spieltags der 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen und damit den zweiten Sieg in Folge gefeiert.

Im ersten Durchgang präsentierten sich beide Teams zunächst mit wenig Durchschlagskraft. Die Hausherren hatten zwar etwas mehr vom Spiel, aber kamen nur selten zu Chancen. In der 40. Minute rettete dann der Pfosten die Dresdner nach einem Kopfball von Itten. Im Gegenzug konnte die SGD kurz vor der Pause doch noch in Führung gehen: Alexander Rossipal sorgte in der 45. Minute per Dropkick für den ersten Treffer des Tages.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis Vincent Vermeij die Führung der Dresdner in der 53. Minute ausbaute. Eigentlich hatte er den Ball nach Hereingabe von Hauptmann zunächst verstolpert, konnte aber dann doch noch abschließen. Am Ende wurde es nach dem Anschlusstreffer durch Christian Rasmussen in der 84. Minute noch einmal spannend, Dynamo konnte die drei Punkte aber über die Zeit verteidigen, obwohl sie in den letzten Sekunden ohne Torwart Grill auskommen mussten, der sich in der 94. Minute verletzte. Feldspieler Casar vertrat ihn danach im Tor, musste aber nicht mehr eingreifen.

In der Tabelle rücken die Dresdner nach dem Sieg auf den 15. Platz vor und verlassen damit vorerst die Abstiegsränge. Die Düsseldorfer rutschen unterdessen auf den 14. Rang ab. Für die Sachsen geht es am Samstag in Kaiserslautern weiter, Fortuna ist schon am Freitag gegen Tabellenführer Schalke gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: SV 07 Elversberg - SV Darmstadt 98 0:0, Arminia Bielefeld - Preußen Münster 1:2.