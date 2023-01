Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stößt auf zunehmenden Widerstand von Krankenhausträgern und Fachverbänden. “Wenn die Krankenhausreform so umgesetzt wird, wie die von Lauterbach eingesetzte Expertenkommission das vorschlägt, werden bis zu tausend Kliniken in Deutschland durch Insolvenz bedroht”, sagte Kai Hankeln, Vorstandschef der privaten Klinikkette Asklepios, der “Welt am Sonntag”. Besonders betroffen von Krankenhausschließungen wären laut Hankeln Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Denn dort befinden sich besonders viele der kleineren Kliniken, die Probleme bekommen könnten. “Durch die geänderte Finanzierung werden insbesondere kleinere Krankenhäuser, die Lauterbach unter den Levels 1n und 1i zusammenfasst, aber auch Fachkliniken, nicht überleben können. Die einzige Rettung für diese Krankenhäuser wäre, dass die Kommunen sie einmal mehr finanziell auffangen”, sagte Hankeln. Kritik an Lauterbachs Krankenhausreform kommt auch vom Bundesverband Deutscher Privatkliniken (BDPK). Laut Hauptgeschäftsführer Thomas Bublitz würde eine “unveränderte Umsetzung der Empfehlung der Regierungskommission” dazu führen, dass “bis zu einem Drittel der Krankenhäuser, vor allem kleinere Krankenhäuser, geschlossen” oder in ein höheres Krankenhauslevel umgewandelt werden müssten – wobei die Schließung die “wahrscheinlichste Option” sei. “Die Auswirkungen dürften vor allem für die Bevölkerung in ländlichen Regionen spürbar sein, wo es an Versorgungsalternativen im ambulanten und stationären Bereich fehlt”, sagte Bublitz. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) widerspricht dieser Darstellung. Demnach gebe es “keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Umsetzung des Vorschlags der Regierungskommission Krankenhaus zu einer Verschärfung der Finanzprobleme der Krankenhäuser der Stufe 1i und 1 führen würde”, heißt es aus dem Ministerium. Vielmehr würde es ohne Reformmaßnahme zu einer “Vielzahl ungesteuerter Insolvenzen und Schließungen” kommen. Mit der Reform würden diese Kliniken wieder eine Perspektive bekommen.