Close Menu
    Nachrichten

    Baerbock für mögliche Blauhelm-Mission in der Ukraine

    News Redaktion
    Fahne vor den Vereinten Nationen (UN) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Fahne vor den Vereinten Nationen (UN) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    New York (dts Nachrichtenagentur) – Die Präsidentin der Generalversammlung der UN und frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich für eine mögliche Blauhelm-Mission in der Ukraine nach Friedensgesprächen ausgesprochen. Solche Friedensmissionen seien „nötiger denn je zuvor und zwar nicht nur mit Blick auf den europäischen Kontinent“, sagte Baerbock der „Bild am Sonntag“.

    „Wenn es zu einem Friedensvertrag kommt, dann muss der am besten abgesichert werden. Und wenn die Mehrheit der Mitgliedstaaten sagt, dafür bräuchte es auch Blauhelme, dann ist das etwas, was hoffentlich dauerhaft den Frieden sichern kann.“ Vor allen Dingen müsse es aber erst mal Friedensgespräche geben, so Baerbock.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar