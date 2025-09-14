Close Menu
    Ex-Außenministerin Baerbock verteidigt Afghanen-Aufnahmeprogramm

    New York (dts Nachrichtenagentur) – Die frühere Außenministerin und heutige Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock (Grüne), hat das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanen gegen Kritik aus der aktuellen Bundesregierung verteidigt. „Wenn wir als Weltgemeinschaft sagen, die Situation, die in Afghanistan herrscht, wo Frauen und Mädchen jegliche Rechte genommen werden, wo Menschen, die für die UN gearbeitet haben, die für die deutsche Bundeswehr gearbeitet haben, um ihr Leben fürchten müssen – dafür gibt es eine internationale Schutzverantwortung“, sagte Baerbock der „Bild am Sonntag“. „Und auf der Grundlage haben wir als alte Bundesregierung die Entscheidung getroffen, die wir getroffen haben.“

    Baerbocks Amtsnachfolger Johann Wadephul (CDU) hatte in Bezug auf die Zahl der gemachten Zusagen von einer „Fehlentscheidung“ gesprochen.

