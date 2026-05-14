Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chef Felix Banaszak ruft Männer dazu auf, an Christi Himmelfahrt gegen Männergewalt zu demonstrieren. Anlass ist eine für Donnerstag geplante Kundgebung am Brandenburger Tor.

Der Kampf gegen Gewalt an Frauen müsse leider immer noch vor allem von Frauen geführt werden, sagte Banaszak dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Gewalt gegen Frauen sei aber kein alleiniges Frauenproblem, sondern vor allem ein Problem von Männern. "Deshalb müssen Männer endlich lauter werden."

Banaszak wünscht sich, dass am Donnerstag viele Männer mitlaufen - Schüler, Väter, Kollegen, Minister, gerne auch der Bundeskanzler. "Ein bisschen frische Luft und ein klares Zeichen der Solidarität mit Frauen würden Friedrich Merz sicher gut zu Gesicht stehen."

In Berlin wird für Himmelfahrt zu einer Demonstration "Männer gegen Gewalt" aufgerufen. "Statt den Vatertag/Herrentag mit Alkohol und (sexualisierter) Belästigung zu feiern, setzen wir gemeinsam ein Zeichen für Solidarität mit Flinta", schreibt die Initiative "Maennergegengewalt" auf Instagram. Angemeldet sind laut Polizei bis zu 1.000 Teilnehmer. Flinta ist ein Akronym, das für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre und transgender Personen steht.