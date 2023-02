Kiew (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Joe Biden ist am Montag zu einem Überraschungsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Nachdem es am Vormittag bereits Berichte über einen unmittelbar bevorstehenden hochrangigen Staatsbesuch gab, wurden am Mittag Bilder veröffentlicht, die Biden bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigen. Es ist Bidens erster Besuch in Kiew seit dem russischen Überfall vor knapp einem Jahr.

Angekündigt war der Staatsbesuch nicht. Lediglich eine Reise des US-Präsidenten am Dienstag nach Warschau war im Vorfeld bekannt. Ein geplanter Besuch Bidens in der Ukraine war von der US-Regierung verneint worden.