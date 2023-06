Wolodymyr Selenskyj – Der Präsident der Ukraine

Wolodymyr Selenskyj Steckbrief

Attribut Information Vollständiger Name Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj Geburtsdatum 25. Januar 1978 Geburtsort Krywyj Rih, Ukrainische SSR, Sowjetunion Nationalität Ukrainisch Bildung Jurastudium an der Nationalen Universität Kiew Beruf vor der Politik Komiker, Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent Politische Partei Diener des Volkes Amtsantritt als Präsident 20. Mai 2019 Ehepartner Olena Selenska Kinder 2 Bekannte TV-Shows „Kvartal 95“, „Diener des Volkes“ Wichtige politische Positionen Bekämpfung der Korruption, Lösung des Konflikts in der Ostukraine Sprachen Ukrainisch, Russisch, Englisch Religion Jüdisch

Biografie: Vom Schauspieler und Komiker zum Präsidenten der Ukraine

Frühe Jahre und Bildung

Wolodymyr Selenskyj wurde am 25. Januar 1978 in Krywyj Rih, einer Stadt in der zentralukrainischen Region Dnipropetrovsk, als Kind einer jüdischen Familie geboren. Sein Vater, Oleksandr Selenskyj, ist Professor und Informatiker, während seine Mutter, Rymma Zelenska, als Ingenieurin arbeitete.

Nachdem er 1995 die Schule abgeschlossen hatte, entschied sich Selenskyj für ein Jurastudium an der Nationalen Wadym-Hetman-Wirtschaftsuniversität in Kiew. Trotz seines Abschlusses arbeitete er jedoch nie als Jurist und widmete sich stattdessen der Unterhaltungsbranche.

Karriere in der Unterhaltungsindustrie

Selenskyjs Karriere in der Unterhaltungsbranche begann 1997, als er die Kabarettgruppe „Kwartal 95“ gründete, die in den folgenden Jahren in verschiedenen Ländern der ehemaligen Sowjetunion auf Tournee ging. 2006 nahm er an der ukrainischen Version der Fernsehshow „Dancing with the Stars“ teil und erlangte dadurch landesweite Bekanntheit.

Im Laufe der Jahre erweiterte Selenskyj seine Erfahrungen in der Unterhaltungsindustrie und gründete die Produktionsfirma Kwartal 95, die Filme, Zeichentrickfilme und Fernsehsendungen produzierte. Eines der bekanntesten Projekte von Kwartal 95 war die Fernsehserie „Diener des Volkes“, in der Selenskyj die Hauptrolle des fiktiven ukrainischen Präsidenten spielte. Die Serie lief von 2015 bis 2019 und erfreute sich großer Beliebtheit bei den Zuschauern.

Politische Ambitionen und Präsidentschaftskampagne

Angetrieben von seinem Erfolg als Schauspieler und Unternehmer sowie von seinem Wunsch, Veränderungen in der Ukraine herbeizuführen, entschied sich Selenskyj, in die Politik einzusteigen. Im März 2018 gründete er die Partei „Diener des Volkes“, die nach der gleichnamigen Fernsehserie benannt ist.

Am 31. Dezember 2018, am selben Abend, als die Neujahrsansprache des damaligen Präsidenten Petro Poroschenko lief, gab Selenskyj seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2019 bekannt. Trotz seines Status als politischer Außenseiter wurde er schnell zu einem der Favoriten in den Meinungsumfragen für die Wahl.

Selenskyj gewann die Wahl mit 73,23 Prozent der Stimmen in der zweiten Runde und besiegte damit Poroschenko. Er positionierte sich als Anti-Establishment- und Anti-Korruptionsfigur.

Präsidentschaft und politische Agenda

Seit seinem Amtsantritt als Präsident der Ukraine hat sich Selenskyj für E-Government und den Zusammenhalt zwischen den ukrainisch- und russischsprachigen Teilen der Bevölkerung eingesetzt. Seine politische Agenda konzentriert sich auf die Bekämpfung der Korruption und die Verbesserung der Lebensbedingungen für die ukrainische Bevölkerung.