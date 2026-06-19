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    Bonner Nordbrücke wird nicht wieder freigegeben » Nachrichten

    News Redaktion
    Nordbrücke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Nordbrücke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die gesperrte Bonner Nordbrücke wird bis auf Weiteres nicht wieder für den Verkehr freigegeben.

    Das gab Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) in Bonn bekannt. Die Schäden an der Brücke seien demnach so groß, dass sie zum Teil neu gebaut werden müsse. Die Bauzeit soll rund zwei Jahre betragen.

    Die Autobahn GmbH hatte die Brücke am 3. Juni kurzfristig voll gesperrt. Kurz darauf machte sich Schnieder vor Ort ein Bild von der Lage. Die Autobahn GmbH bat dabei um 14 Tage Zeit für weitere Prüfungen.

    Die Sperrung sorgt seitdem für etliche Staus in der Stadt. Bonns Oberbürgermeister Guido Déus und der Stadtrat beschlossen ein Maßnahmenpaket zur Entlastung. Teil davon sind unter anderem mehr Park-and-Ride-Flächen, ein teilweise kostenloser Nahverkehr und die Änderung von Fahrbahnaufteilungen auf bestimmten Straßen.

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