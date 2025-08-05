Close Menu
    Castellucci: Rücküberstellung von Maja T. erst nach Urteil möglich

    News Redaktion
    Lars Castellucci (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Lars Castellucci (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Lars Castellucci (SPD), hat Hoffnungen auf eine kurzfristige Rückkehr der in Ungarn inhaftierten Maja T. gedämpft.

    „Das Beste wäre, eine Rücküberstellung von Maja T. nach Deutschland“, sagte Castellucci dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. „Das wäre aber erst nach einem rechtskräftigen ungarischen Urteil zur Vollstreckung einer möglichen Freiheitsstrafe in Deutschland möglich.“

    Castellucci zeigte sich besorgt über die Lage von Maja T. Die Haftbedingungen hätten etwas verbessert werden können. „Dennoch stellt sich mir die Frage, ob die Persönlichkeits- und Menschenrechte für eine nicht-binäre Person in Ungarn in der Haft und vor Gericht angemessene Berücksichtigung finden“, sagte er.

    Maja T. steht in Ungarn wegen des Vorwurfs schwerer Körperverletzung vor Gericht. Die Auslieferung durch deutsche Behörden vor rund einem Jahr gilt auch in der Bundesregierung als problematisch, da sie nur wenige Stunden vor einer Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts erfolgte, die eine solche Auslieferung für rechtswidrig erklärte.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

