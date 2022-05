Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag deutliche Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.175 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Im Vergleich zum Handelsstart wurden die Gewinne damit noch einmal ausgebaut.

An der Spitze der Kursliste legen die Aktien von Daimler Truck mehr als sechs Prozent zu. Das Unternehmen hatte am Morgen neue Geschäftszahlen vorgelegt. Der Umsatz erhöhte sich demnach im ersten Quartal stärker als erwartet. Die Jahreserwartungen wurden nach oben geschraubt. Auf der Verliererseite finden sich am Morgen nur Porsche und Qiagen wieder. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 26.659,75 Punkten geschlossen (+0,42 Prozent). Der Ölpreis stieg am Dienstagmittag: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 115,00 US-Dollar. Das waren 71 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.