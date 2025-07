Dax startet leicht im Plus – Hin und Her im Zollstreit geht weiter

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.100 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Rheinmetall und Daimler Truck, am Ende FMC, Porsche und Zalando.

„Donald Trump kneift erneut und das hievt den Dax über 24.000 Punkte“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Es sehe danach aus, als wollten die Anleger noch einmal das Hoch aus der Vorwoche testen. „Ob dies gelingt, hängt von den täglichen Nachrichten aus der Handelspolitik ab, die weiterhin wechselhaft bleiben dürften.“ Das Thema sei auch nach der Verlängerung der Pause der reziproken Zölle weiterhin eine Quelle der Unsicherheit für den Aktienmarkt. „Ohne ein Handelsabkommen mit den USA wird eine nachhaltige Fortsetzung der Rally schwer.“

„Heute Morgen gibt es für die Europäische Union eine gute, aber auch eine schlechte Nachricht“, fügte Stanzl hinzu. „Positiv ist, dass die Pause der Zölle bis August verlängert wurde.“ Trump folge weiterhin seinem Muster, erst Drohungen auszusprechen, um danach verhandlungsbereit zu sein. Der US-Präsident habe wohl eingesehen, dass eine Inkraftsetzung der reziproken Zölle den laufenden Verhandlungen eher schaden würde, als ihnen zu nutzen.

Negativ sei aber, dass bis zum 1. August auch die sektoralen Zölle gegen Autos, Autoteile, Aluminium und Stahl fortbestehen. „Die jüngste Entwicklung ist auch deshalb kein Grund zu großer Freude, weil sich die EU bislang nicht gegen die hohen, bereits wirkenden Zölle in den Verhandlungen durchsetzen konnte.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1756 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8506 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 69,35 US-Dollar; das waren 23 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.