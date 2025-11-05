Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der deutsche Onlinehandel schaut verhalten optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft.

„Wir rechnen mit einem einstelligen Wachstum nach teils sehr schwachen Vorjahren“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh), Christoph Wenk-Fischer, der „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe). „Der Onlinehandel blickt etwas optimistischer ins Weihnachtsgeschäft und koppelt sich damit ab von den schwachen Erwartungen im stationären Handel.“

Am Mittwoch stellt der Handelsverband Deutschland (HDE) seine Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft vor. „Gerade bei der heiklen Geschenksuche für die Liebsten gewinnt der Händler, der die besten Ideen liefert“, sagte Wenk-Fischer. „Diese Inspirationen holen sich Menschen nicht mehr beim Schaufensterbummel, sondern auf kuratierten Marktplätzen, sozialen Medien, aber auch Katalogen, die heute individuell für jeden Kunden maßgeschneidert werden.“