Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Gruppenauslosung für die Fußball-WM am Freitagabend in Washington in Gruppe E gelandet. Am 14. Juni 2026 spielt das DFB-Team gegen Curacao, am 20. Juni 2026 gegen die Elfenbeinküste und am 25. Juni 2026 gegen Ecuador.

In Gruppe A treffen Mexiko, Südafrika und Südkorea aufeinander, ergänzt durch den Sieger des Play-offs D, aus dem Dänemark, Tschechien, Wales oder Schweden hervorgehen können. In Gruppe B spielt Kanada gegen den dem Gewinner des Play-offs A, an dem Italien, Nordirland, Wales und Bosnien-Herzegowina beteiligt sind, sowie gegen Katar und die Schweiz. Gruppe C setzt sich aus Brasilien, Marokko, Haiti und Schottland zusammen. In Gruppe D treffen die USA auf Paraguay, Australien sowie den Sieger des Play-offs C, für den die Türkei, Rumänien, die Slowakei oder Kosovo infrage kommen.

In Gruppe F spielen die Niederlande und Japan zusammen mit dem Gewinner des Play-offs B, aus dem die Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien hervorgehen könnten, sowie mit Tunesien. Gruppe G besteht aus Belgien, Ägypten, Iran und Neuseeland, während in Gruppe H Spanien auf Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay trifft. Frankreich bekommt es in Gruppe I mit Senegal, dem Sieger des Play-offs 2 (Irak, Bolivien oder Suriname) sowie mit Norwegen zu tun. Gruppe J vereint Argentinien, Algerien, Österreich und Jordanien. In Gruppe K spielt Portugal gegen den Sieger des Play-offs 1, für das Neukaledonien, Jamaika und die Demokratische Republik Kongo antreten, außerdem gegen Usbekistan und Kolumbien. Den Abschluss bildet Gruppe L mit England, Kroatien, Ghana und Panama.

Vor Beginn der Auslosungszeremonie vergab die Fifa erstmals einen "Friedenspreis". Als Preisträger zeichnete Verbandspräsident Gianni Infantino US-Präsident Donald Trump aus.

Die Fifa WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko nehmen erstmals 48 Nationalmannschaften teil. Derzeit stehen 42 fest. Die letzten sechs WM-Tickets werden im März 2026 ausgespielt, vier über die europäischen Play-offs, zwei über interkontinentale Play-offs.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte sich im letzten WM-Qualifikationsspiel durch den 6:0-Sieg gegen die Slowakei nicht nur das direkte WM-Endrunden-Ticket gesichert, sondern auch einen Platz im Lostopf 1, in dem unter anderem auch Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien und die drei Gastgeber-Nationen platziert wurden.