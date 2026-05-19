Genf (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland und Frankreich haben am Rande der Weltgesundheitsversammlung (WHA) in Genf eine gemeinsame Erklärung zur Stärkung der pharmazeutischen Industrie in Europa unterzeichnet. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Dienstag mit.

Ziel der Erklärung sei es, den Standort Deutschland zu stärken und den Zugang zu hochwertiger und innovativer Versorgung langfristig zu sichern. Eine deutsch-französische ministeriale Arbeitsgruppe soll den kontinuierlichen bilateralen Austausch gewährleisten.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sagte, die Erklärung vertiefe die bilateralen Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland in einem wichtigen Versorgungs- und Wirtschaftsbereich. "Europa muss seine Rolle als Standort für Forschung, Entwicklung und Produktion von Arzneimitteln stärken." Deutschland und Frankreich stünden dabei fest zusammen, um den globalen Herausforderungen abgestimmt zu begegnen. "Gemeinsam wollen wir die Rahmenbedingungen für eine resiliente und zukunftsfähige Arzneimittellandschaft verbessern."

Konkrete Ziele der Erklärung sind die Beschleunigung und Harmonisierung von klinischen Studien, die Erleichterung der Einführung neuer Therapien durch eine verbindliche europäische Nutzenbewertung, Anreize für Produktion in der EU, die Sicherung einer ausgewogenen Balance zwischen Umweltregulierung und Standortinteressen sowie die Stärkung des Schutzes geistigen Eigentums. Gemeinsam mit Frankreich werde man auf EU-Ebene langfristige strukturelle Reformen unterstützen, so das Ministerium. Diese zielten darauf ab, die Attraktivität und Resilienz der Arzneimittellandschaft wiederherzustellen sowie langfristig zu erhalten.