DFB-Pokal: Sandhausen bietet Leipzig langen Kampf

Illertissen (dts Nachrichtenagentur) – In der 1. Runde des DFB-Pokals hat Regionalligist SV Sandhausen daheim gegen RB Leipzig mit 2:4 verloren.

Die Hausherren, die in der Vorsaison aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest abgestiegen waren, versteckten sich gegen RB keineswegs. Stattdessen führten sie in der dritten Minute: Herrmanns Hereingabe wehrte Vandervoordt nach vorne ab und Ampadu Wiafe vollstreckte.

In der sechsten Minute schlugen die Sachsen zurück: Orban legte per Kopf für Diomande auf und der ließ sich nicht lange bitten. Einen Konter später lagen in der 18. Minute aber wieder die Außenseiter vorne: Kolbe konnte für Herrmann querlegen und der schoss ein. Auch darauf die rasche RB-Antwort: Nach Xavi-Freistoß in der 23. Minute nickte Orban trocken ein.

In der zweiten Hälfte riss Leipzig die Spielkontrolle stärker an sich. In der 79. Minute schenkte Heim-Keeper Lyska dem Bundesligisten dann die Führung: Der Torwart lief zu zögerlich heraus, Banzuzi kam mit dem Kopf dran und traf ins leere Gehäuse.

Den Schlusspunkt setzte in der sechsten Minute der Nachspielzeit Xavi, der nach Doppelpass mit Ouedraogo dem Torhüter keine Chance ließ. Dann war Schluss.

Neben Leipzig konnten sich auch der VfL Wolfsburg mit einem 9:0-Sieg beim SV Hemelingen, die TSG Hoffenheim mit einem 4:0-Erfolg in Rostock und der 1. FC Heidenheim mit einem 5:0 gegen Bahlingen durchsetzen. FV Illertissen gegen den 1. FC Nürnberg (3:3) und Eintracht Norderstedt gegen den FC St. Pauli (0:0) gingen in die Verlängerung.