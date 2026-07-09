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    EU-Kommission will europaweites Elektrifizierungsziel » Nachrichten

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    Ruhrgebiet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Ruhrgebiet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will ein europaweites Elektrifizierungsziel festlegen. Es soll definieren, wie stark Verkehr, Gebäude und Industrie künftig mit Strom statt mit Öl-, Gas- oder Kohleenergie betrieben werden. Das geht aus dem Aktionsplan zur Elektrifizierung hervor, über den das "Handelsblatt" berichtet und der kommende Woche offiziell vorgestellt werden soll.

    Hintergrund ist die hohe Abhängigkeit von fossilen Energieträgern in Europa. Durch das Elektrifizierungsziel will die Kommission den Einbau von Wärmepumpen vorantreiben und den Absatz von Elektroautos erhöhen. Länderspezifische Ziele soll es jedoch nicht geben.

    Derzeit liegt der Stromanteil am Endenergieverbrauch nur bei gut 23 Prozent. Der Großteil der Wirtschaft läuft überwiegend mit fossiler Energie. Um die Umstellung des Industriesektors auf Strom voranzutreiben, sollen die Mitgliedstaaten einen größeren Teil ihrer Einnahmen durch den Emissionshandel für die Dekarbonisierung ausgeben. Außerdem soll die weitere kostenlose Zuteilung von Zertifikaten an eine Investitionspflicht für Unternehmen in die Transformation ihrer Anlagen, einschließlich der Elektrifizierung, geknüpft werden.

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