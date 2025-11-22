Las Vegas (dts Nachrichtenagentur) - Lando Norris hat sich die Pole-Position für das Formel-1-Rennen in Las Vegas gesichert.

In einem spannenden Qualifying setzte er sich mit einer Bestzeit von 1:47.934 Minuten durch. Neben ihm in der ersten Startreihe steht Max Verstappen, der mit einer Zeit von 1:48.257 Minuten ebenfalls eine starke Leistung zeigte. Überraschungsmann Carlos Sainz und Vorjahressieger George Russell starten aus der zweiten Reihe.

Das Qualifying verlief unter schwierigen Bedingungen, da es zuvor in Las Vegas geregnet hatte. Die Fahrer mussten sich auf nasser Strecke behaupten, was zu einigen Überraschungen führte. Charles Leclerc, der nur Neunter wurde, hatte erneut ein enttäuschendes Qualifying für Ferrari. Oscar Piastri, der in Q2 fast ausgeschieden wäre, sicherte sich am Ende den fünften Startplatz.

Eine Untersuchung gegen Carlos Sainz, der unsicher auf die Strecke zurückgekehrt sein soll, läuft noch. Die Rennleitung hat zudem mitgeteilt, dass der Start von Q2 aufgrund von Trümmern auf der Strecke verzögert wurde. Trotz dieser Herausforderungen gelang es Norris, die Poleposition zu erobern und sich eine gute Ausgangslage für das Rennen zu verschaffen.