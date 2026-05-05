Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD liegt in der von Forsa gemessenen Wählergunst weiterhin klar an der Spitze. Laut aktuellem RTL/ntv-"Trendbarometer" kommt sie erneut auf 27 Prozent und hält damit den Abstand von fünf Prozentpunkten auf CDU/CSU, die weiterhin bei 22 Prozent liegen.

Die Grünen legen um einen Prozentpunkt zu und erreichen mit 16 Prozent ihren besten Wert seit Anfang Mai 2023. Die Linke verliert hingegen einen Punkt und liegt nun bei 11 Prozent.

Die Werte aller übrigen Parteien bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert, also weiterhin 12 Prozent für die SPD, 4 Prozent für die FDP und 8 Prozent für die noch kleineren Parteien inklusive BSW.

Die AfD bleibt auch bei der Einschätzung der politischen Kompetenz vorn und liegt unverändert bei 14 Prozent. CDU/CSU verlieren hingegen einen Prozentpunkt und kommen nun auf 12 Prozent. Weiterhin trauen 8 Prozent den Grünen am ehesten zu, die Probleme im Land zu lösen, jeweils 5 Prozent sehen diese Kompetenz bei der SPD und der Linkspartei. Eine Mehrheit von 54 Prozent traut jedoch keiner Partei zu, die Probleme im Land am besten zu lösen.

Die Unzufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz steigt immer weiter und erreicht einen neuen Höchststand. 85 Prozent (+ 2 Prozentpunkte) der Bundesbürger sind aktuell mit seiner Arbeit unzufrieden. Nur noch 13 Prozent (- 2 Prozentpunkte) zeigen sich zufrieden. Auch unter den Anhängern der CDU/CSU überwiegt die Kritik. Mit 53 Prozent sind mehr als die Hälfte von ihnen mit Merz unzufrieden.

Befragt worden waren 2.002 Personen vom 28. April bis 4. Mai 2026.