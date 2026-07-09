Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Oliver Blatt, pocht auf eine schnelle Verabschiedung des Krankenkassen-Sparpakets und spricht sich gegen eine Verschiebung aus.

"Wir brauchen dieses Sparpaket, und zwar schnell und zügig, damit es möglichst bald Wirkung entfaltet und nicht weiter verwässert wird", sagte Blatt der "Rheinischen Post". In den letzten Tagen und Wochen sei von der Pharmaindustrie bis zu den Krankenhäusern schon zu vielen Forderungen nachgegeben worden, kritisierte er.

Blatt forderte von allen Beteiligten, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. "Ich erwarte von allen, dass sie über ihren Tellerrand hinausschauen und die Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Gesundheitswesens insgesamt in den Blick nehmen", mahnte er.