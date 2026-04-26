Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestages, Tarek Al-Wazir (Grüne), begrüßt die Ankündigung von Bahnchefin Evelyn Palla, wegen der Energiekrise die Ticketpreise im Fernverkehr ab dem 1. Mai für ein Jahr einfrieren zu wollen.

Al-Wazir sagte der "Rheinischen Post" (Montag), die Ankündigung "ist richtig und wichtig. Stabile Preise machen Bahnfahren gerade jetzt attraktiv, weil aufgrund der gestiegenen Sprit- und Kerosinpreise Autofahren und Fliegen teurer wird."

Al-Wazir ergänzte: "Die Bahn bleibt so eine günstige und klimafreundliche Alternative für alle." Die Ankündigung dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass immer noch Züge häufig unpünktlich seien oder ausfielen. "Hauptgrund dafür ist der Zustand des Streckennetzes und der trotz Sondervermögen fehlende Aus- und Neubau bei der Schiene, die das Netz entlasten." Hier müsse die Bundesregierung "endlich die richtigen Prioritäten setzen und das Geld sinnvoll und langfristig einsetzen", sagte der Verkehrsexperte.