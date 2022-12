Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Jugendliche und junge Erwachsene verbringen immer mehr Zeit mit ihrem Smartphone. 80 Prozent der 14- bis 37-Jährigen nutzen es mehr als drei Stunden pro Tag, jeder Dritte ist sogar mehr als sechs Stunden täglich am Handy, so eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio. Der “Spiegel” berichtet in seiner neuen Ausgabe.

Befragt wurden rund 1.800 Nutzer, die zu je gleichen Teilen der sogenannten “Generation Z” und der “Generation Y” angehören. Unter den jungen Intensivnutzern überwiegen deutlich die Frauen, 36 Prozent von ihnen benutzen ihr Smartphone nach eigenen Angaben jeden Tag mehr als sechs Stunden. Bei den Männern sind es nur 27 Prozent. Ein Grund für die gestiegene Bildschirmzeit könnte Tiktok sein. Knapp ein Viertel der Befragten sagt, sie hätten den chinesischen Videodienst 2022 häufiger benutzt als noch zu Jahresbeginn. Bei den 14- bis 25-Jährigen ist Tiktok sogar die meistgebrauchte App, noch vor YouTube und Instagram. Vor allem Letztere haben gegenüber der Konkurrenz aus Peking verloren. “Das ist enorm, wenn man bedenkt, dass Tiktok erst vier Jahre alt ist”, sagte Studienautor Magnus Folten von der Agentur WeCreate, die die Umfrage in Auftrag gegeben hatte. “So schnell ist keine Plattform zuvor gewachsen.” Fast 18 Prozent der Zeit, die 14- bis 37-Jährige am Handy verbringen, geht für Tiktok drauf. Instagram, YouTube und Tiktok zusammen machen mehr als die Hälfte aus. Was junge Leute in den sozialen Medien am meisten interessiert, sind weniger die gesellschaftlich relevanten Themen: Umwelt- und Klimaschutz liegen laut der Umfrage abgeschlagen auf dem neunten Platz, deutlich häufiger genannt wurden Fashion, Videospiele und Musik.