    Kanzleramtschef optimistisch bei Richterwahl

    News Redaktion
    Thorsten Frei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Thorsten Frei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) ist optimistisch, dass die erneute Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht nicht scheitern wird.

    „Ich bin sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, eine einvernehmliche Lösung zwischen den Koalitionsfraktionen zu finden“, sagte Frei der „Rheinischen Post“ (Montagsausgabe). „Und die sollte so überzeugend sein, dass sich dafür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag finden lässt.“

    Frei räumte ein, dass die Koalition in den ersten Monaten Fehler gemacht habe. „Es ist ein anspruchsvolles Umfeld, in dem wir uns alle bewegen. Wir haben in den ersten vier Monaten der Koalition zweifellos an der einen oder anderen Stelle Fehler gemacht. Das gilt für fast jeden von uns“, so der Minister. „Das werden wir abstellen.“ Frei sagte zugleich: „Die Koalition funktioniert.“

