Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Israel will Deutschland im Rahmen einer "Energiepartnerschaft" Kerosin und Erdgas liefern.

Das bestätigte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittwoch in Berlin der dts Nachrichtenagentur. Man befinde sich zu Energielieferungen in "konstruktiven Gesprächen" mit mehreren Ländern, darunter auch Israel. "Details und Mengen" lägen dem Ministerium allerdings nicht vor, da diese zwischen den entsprechenden Unternehmen ausgehandelt würden.

Derzeit gebe es zwar keine physischen Engpässe bei der Kerosinversorgung in Deutschland, man beobachte jedoch die Lage "sehr aufmerksam" und stehe in "ständigem Austausch" mit der Branche, so der Sprecher weiter. Die Bundesregierung diversifiziere weiterhin die Bezugsquellen für Gas und Ölprodukte, wobei die Unternehmen die Verträge selbst abschlössen. Das Ministerium flankiere diese Bemühungen.

Obwohl aktuell kein Kerosinmangel bestehe, bereite sich Deutschland auf mögliche Krisen vor, insbesondere angesichts der angespannten Lage am Golf. Die Freigabe von Rohölprodukten aus den Reserven sei teilweise erfolgt, jedoch seien nicht alle Mengen abgenommen worden, hieß es. Diese würden in einer nächsten Runde erneut angeboten.