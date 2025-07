Kevin Vogt kehrt zum VfL Bochum zurück

Bochum (dts Nachrichtenagentur) – Der VfL Bochum hat Kevin Vogt verpflichtet. Vogt unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der Zweitligist am Montag mitteilte. Der 33-jährige Defensivspieler kehrt damit nach 13 Jahren zu seinem Ausbildungsverein zurück.

Vogt begann seine Karriere 2004 im Nachwuchs des VfL und debütierte 2009 in der Bundesliga. Nach Stationen bei Augsburg, Köln, Hoffenheim, Bremen und zuletzt Union Berlin kommt der Wittener nun zurück an die Castroper Straße. Der VfL sieht in dem Routinier einen `enormen Qualitätsgewinn` für das Team.

`Es ist etwas Besonderes, nach Bochum zurückzukehren`, sagte Vogt. Der 1,94 Meter große Defensivspieler soll mit seiner Erfahrung die Mannschaft stabilisieren. Insgesamt brachte es Vogt bisher auf 353 Bundesligaspiele, in denen er vier Tore erzielte.