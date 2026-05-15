München (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern München plant eine weitere Saison mit Manuel Neuer. Dessen Vertrag wurde bis zum 30. Juni 2027 verlängert, teilte der Verein am Freitag mit. Das gleiche gilt für Ersatztorwart Sven Ulreich.

"Manuel Neuer war einer der besten Transfers unserer Vereinsgeschichte", sagte Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen am Freitag. "Fast 600 Spiele für den FC Bayern, jetzt gehen wir gemeinsam in die 16. Saison - das sagt schon beinahe alles über seine außergewöhnliche Bedeutung." Neuer habe "die Grenzen des Torwartspiels verschoben, und er wächst auch mit 40 Jahren noch über sich hinaus". Sven Ulreich sei "die Verlässlichkeit in Person", dieses Torwart-Duo sei "eines für die Geschichtsbücher", so Dreesen.

Manuel Neuer ließ sich in der offiziellen Mitteilung auch zitieren: "Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr. Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung."