Merz will Mädchen und Frauen besser schützen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CDU- und Unionsfraktionschef Friedrich Merz will den Schutz von Mädchen und Frauen stärker in den Mittelpunkt stellen. „Über diese besorgniserregenden Zahlen können wir nicht hinweg gehen. Wenn ein Drittel der befragten Männer Gewalt gegen Frauen akzeptabel finden, haben wir ein großes Problem in Deutschland“, sagte Merz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben).

Das sei nicht akzeptabel. „In der Erziehung einiger junger Männern ist offensichtlich viel schief gegangen“, sagte der CDU-Vorsitzende weiter. Merz bezieht sich auf eine Studie der Organisation Plan International, wonach jeder dritte junge Mann in Deutschland Gewalt gegenüber Frauen „akzeptabel“ findet.