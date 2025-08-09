Close Menu
    Nachrichten

    Mitgliederzahl der Linkspartei erreicht neuen Rekord

    News Redaktion
    Linken-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Linken-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Linke hat so viele Mitglieder wie noch nie seit ihrer Gründung im Jahr 2007. Stand heute haben man eine „noch nie dagewesene Rekordzahl“ von 117.868 Mitgliedern, sagte die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstagausgabe). Der Mitgliederzuwachs gehe nach wie vor positiv voran, wenn auch nicht mehr „in der ganz großen Schlagzahl, wie anlässlich der Bundestagswahl“.

    Im Vorfeld anstehender Kommunal- und Landtagswahlen gehe es nun darum, „die neuen Mitglieder mehr und mehr in die politische Arbeit vor Ort einzubinden und die Partei auch dort aufzubauen, wo sie vorher vielleicht noch gar nicht oder wenig präsent war“, erklärte Schwerdtner. „Der Zuspruch für unsere Politik hält an. Das zeigen auch die stabilen Umfrageergebnisse“.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar