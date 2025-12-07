Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Der neue BSW-Generalsekretär Oliver Ruhnert will das Wachstum der Partei vorantreiben. "Wir wollen weiter wachsen, wir wollen uns öffnen, wir wollen noch mehr Menschen für unsere Sache interessieren", sagte er am Sonntag beim Bundesparteitag in Magdeburg.

Man habe bereits über 11.000 Menschen als Mitglieder gewinnen können. Darüber hinaus habe man festgelegt, dass es in Zukunft klare Abläufe geben werde, was neue Mitglieder betreffe. Es dürfe nicht mehr sein, dass Unterstützer teilweise über ein Jahr nichts von der Partei hören würden.

Ruhnert war am Vortag mit einem Ergebnis von 92,6 Prozent zum neuen Generalsekretär gewählt worden. Der ehemalige Fußballfunktionär folgte damit auf Christian Leye, der jetzt stellvertretender Parteivorsitzender ist.