Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der FDP-Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai soll neuer Generalsekretär seiner Partei werden. Das teilte FDP-Chef Christian Lindner am Montag in Berlin mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Djir-Sarai sei ein „erfahrener Abgeordneter“, der „exekutive Erfahrungen in Führungsaufgaben“ auf der kommunalen Ebene habe, so Lindner.

„Er kennt die FDP von der ehrenamtlichen Basis bis in die Führungsspitze des Bundesvorstandes seit vielen Jahren.“ Djir-Sarai folgt als Generalsekretär auf Volker Wissing, der nach der Regierungsbildung das Amt des Bundesverkehrsministers übernommen hatte.