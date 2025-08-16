Offiziell: VfB Stuttgart holt Tiago Tomas zurück

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Angreifer Tiago Tomas von Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg verpflichtet. Das teilte der VfB am Samstagabend vor dem Supercup-Kracher gegen Bayern München mit.

Für den Portugiesen ist es das zweite Engagement beim VfB, nachdem er zuvor von Februar 2022 bis Mai 2023 im Trikot mit dem roten Brustring auflief. Der 23 Jahre alte Offensivakteur wird am Sonntagvormittag erstmals mit seinen Teamkollegen trainieren und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet. Er trägt künftig das Trikot mit der Rückennummer acht.

Tiago Tomas sagte zu der Rückkehr: „Meine Freude ist sehr groß, zukünftig wieder für den VfB auflaufen zu dürfen. Ich bin sehr happy, dass der Wechsel geklappt hat und freue mich auf das gesamte Team. Seit meiner ersten Zeit in Stuttgart hat sich der VfB enorm weiterentwickelt. Ich möchte mit meiner Leistung dazu beitragen, dass wir auch die neuen Ziele erreichen und gemeinsam erfolgreich sein werden.“

Christian Gentner, Sportdirektor beim VfB, sagte: „Tiago bringt viele Qualitäten mit, er ist schnell, dribbelstark und besitzt eine ausgezeichnete Technik. Mit diesen Fähigkeiten passt er nicht nur sehr gut zu unserer Spielidee, sondern wird unseren Offensivbereich noch deutlich variabler und damit wirkungsvoller machen.“