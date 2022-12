Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Autobauer Porsche wird künftig im DAX gelistet sein und dort Puma ersetzen. Das teilte die Frankfurter Börse am Montagabend mit. Puma rutscht dafür in den MDAX, ebenso wie von unten der Biokraftstoffhersteller Veribo.

Dafür geht es für Varta und die Deutsche Wohnen bergab in den SDAX, aus dem About You, Instone und Medios ausgeschlossen werden. Im TecDAX gibt es keine Veränderungen, wie die Börse weiter mitteilte.