München (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus Söder hat sich dagegen ausgesprochen, dass Wehrpflichtige bei einem möglichen Bundeswehr-Einsatz im Rahmen einer Friedensmission in der Ukraine zum Einsatz kommen sollen.

"Wehrpflichtige dürften auf keinen Fall in die Ukraine", sagte Söder dem TV-Sender "Welt" am Donnerstagabend. Er werde immer wieder von Eltern angesprochen, die eine Wehrpflicht für ihre Söhne befürworteten, wenn sie nicht in die Ukraine geschickt würden.

Der bayerische Ministerpräsident bewertete die Aufstellung einer internationalen Truppe zurückhaltend. "Ich glaube, da gäbe es auch noch andere Sicherungsmechanismen", sagte er. Welche er damit meint, wollte Söder nicht sagen.