    SPD-Fraktion begrüßt Bundeswehr-Erkundungsteam in Grönland » Nachrichten

    Bundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entsendung eines Bundeswehr-Erkundungsteams nach Grönland ist auf Zustimmung auch in der SPD gestoßen.

    Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Siemtje Möller, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben), die Entscheidung sei "ein wichtiges Zeichen gelebter europäischer Solidarität". Deutschland übernehme damit Verantwortung und beteilige sich aktiv an einer gemeinsamen europäischen Antwort auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen in der Arktis.

    "Wir machen damit deutlich, dass Europa bereit ist, Verantwortung für seine eigene Sicherheit zu übernehmen und gemeinsam zu handeln", fügte Möller hinzu.

