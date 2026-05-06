Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die USA wollen ihren Militäreinsatz zum Begleitschutz von Schiffen in der Straße von Hormus vorübergehend aussetzen.

Das teilte US-Präsident Donald Trump mit. Er erklärte, dass das "Projekt Freiheit" pausiert werde, um die Möglichkeit eines Friedensabkommens mit dem Iran zu prüfen. Die Entscheidung erfolgte demnach auf Bitten Pakistans und anderer Länder.

Trump sagte weiter, dass "große Fortschritte" auf dem Weg zu einem "vollständigen und endgültigen Abkommen" mit Teheran erzielt worden seien. Die Blockade iranischer Häfen durch die USA bleibe jedoch bestehen. US-Außenminister Marco Rubio sagte, der Einsatz sei "defensiver Natur" und nicht Teil des ursprünglichen Krieges gegen den Iran. Es werde nur geschossen, wenn zuerst auf die US-Truppen geschossen werde.

Der Einsatz hatte zum Ziel, wegen der iranischen Blockade festsitzende Schiffe aus der strategisch wichtigen Meerenge zu geleiten. Am ersten Einsatztag hatte die US-Armee gemeldet, dass mindestens sechs iranische Kleinboote angegriffen und zahlreiche Drohnen- und Raketenangriffe abgewehrt worden seien. Teheran hatte diese Berichte dementiert, während iranische Medien von Raketenangriffen auf ein US-Militärschiff berichteten, was Washington zurückwies.