Umfrage: Mehrheit erwartet von Scholz mehr Führung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – 81 Prozent der Bundesbürger sind der Meinung, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stärker führen müsste als bisher. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das „Trendbarometer“ von RTL und ntv ergeben. Acht Prozent sind der Meinung, dass der Kanzler genug tut, um die Konflikte in der Regierungskoalition zu beenden.

Auch unter den Anhängern der SPD, sind die meisten der Meinung (75 Prozent), dass Scholz stärker führen müsste. Die Hauptverantwortung für die Auseinandersetzungen innerhalb der Ampel-Koalition sehen 40 Prozent der Befragten bei den Grünen. Knapp ein Drittel der Befragten weist der FDP (31 Prozent) die Schuld zu. Drei Prozent sehen die SPD in der Verantwortung. Forsa hat für die Umfrage am 25. Mai 1.011 Menschen in Deutschland befragt.