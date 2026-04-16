Close Menu

    Union und SPD wollen am 12. Mai über weitere Vorhaben beraten » Nachrichten

    News Redaktion
    Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen ihre Reformberatungen offenbar am 12. Mai in einem weiteren Koalitionsausschuss fortsetzen.

    Das berichtet die "Rheinische Post" (Freitagsausgabe) unter Berufung auf Koalitionskreise. Dabei soll es dem Vernehmen nach unter anderem um die nächsten Vorhaben und auch um die Wirkung der bisherigen Beschlüsse gehen. Etwa des Tankrabatts, der zum 1. Mai für zwei Monate in Kraft treten soll.

    Aus der Koalition wurde zudem darauf verwiesen, dass es auch abseits des Koalitionsausschusses Gespräche über die genaue Ausgestaltung der Reformen etwa bei Gesundheit und Pflege gebe.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar