New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.442 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.944 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.547 Punkten 0,3 Prozent im Plus.

Die am Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen von TSMC haben Hoffnungen auf Wachstum durch "Künstliche Intelligenz" beflügelt. Der Nettogewinn des größten unabhängige Auftragsfertigers für Halbleiterprodukte stieg im vierten Quartal um 35 Prozent. Die TSMC-Aktie legte über fünf Prozent zu, profitieren konnten auch die Chipentwickler Nvidia und AMD.

Die europäische Gemeinschaftswährung war derweil am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1604 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8618 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.609 US-Dollar gezahlt (-0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 127,71 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,52 US-Dollar, das waren 300 Cent oder 4,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.