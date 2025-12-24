New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben vor den Weihnachtsfeiertagen noch einmal etwas zugelegt, und zwar teilweise auf neue Rekordhochs. Der Dow ging mit 48.731 Punkten aus dem verkürzten Handel, das waren 0,6 Prozent über Vortagesschluss.

An der Nasdaq waren die im 100er-Index versammelten Tech-Werte mit 25.656 Punkten 0,3 Prozent stärker, der breiter gefasste S&P 500 schloss bei 6.932,05 Zählern ebenfalls 0,3 Prozent stärker - und stärker als jemals zuvor. Die Umsätze waren allerdings wie immer zu Weihnachten deutlich niedriger als an normalen Handelstagen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1775 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8493 Euro zu haben.

Der Goldpreis - der seit Monaten fulminant zulegt - ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.478 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 122,27 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 19 Uhr deutscher Zeit 62,23 US-Dollar, das waren 15 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.