Witten (dts Nachrichtenagentur) - In einem Mehrfamilienhaus in Witten im nordrhein-westfälischen Ennepe-Ruhr-Kreis hat ein Mann am Samstag seine Frau, seinen Sohn und seine Tochter mit einem Messer angegriffen.

Der 12 Jahre alte Sohn erlag seinen Verletzungen, wie die Polizei dem Portal "Der Westen" bestätigte. Demnach begann die Tat zunächst im häuslichen Umfeld, bevor sie sich später auf die Straße verlagerte. Der tatverdächtige Vater wurde festgenommen und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar. Eine Mordkommission wurde eingesetzt, um die Ermittlungen voranzutreiben.