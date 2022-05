Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Im März 2022 ist in Deutschland der Bau von 34.794 Wohnungen genehmigt worden. Das waren 8,9 Prozent oder 3.410 Baugenehmigungen weniger als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit. Von Januar bis März wurden damit insgesamt 92.507 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt – dies waren 3,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (Januar bis März 2021: 95 916 Baugenehmigungen).

In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis März insgesamt 80.603 Wohnungen genehmigt. Das waren 3,5 Prozent oder 2.948 Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei ging die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 26,2 Prozent (-7.377) auf 20.778 zurück. Auch bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter Wohnungen um 3,3 Prozent (-292) auf 8.426, während sie bei Mehrfamilienhäusern um 12,5 Prozent (+5.540) auf 49.688 stieg. Saison- und kalenderbereinigt stieg die Zahl der Baugenehmigungen im Monat März im Vergleich zum Vormonat um 7,6 Prozent.