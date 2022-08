Offenbach/München (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwetter im Süden Deutschlands. In den Abendstunden bis in die Nacht zum Samstag ziehen von Westen verbreitet schwere Gewitter auf. Diese gehen mit schweren Sturmböen um 100 km/h, Hagel um 2 cm und teils extrem heftigem Starkregen von über 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde einher, so der Wetterdienst.

Betroffen sind der Süden Bayerns inklusive der Stadt München, und die Südhälfte von Baden-Württemberg. Über mehrere Stunden könnten örtlich noch deutlich höhere Mengen bis 70 Liter auf den Quadratmeter fallen. In der zweiten Nachthälfte lasse die Gewittertätigkeit von Westen her allmählich nach.