Zugunglück in Indien mit zahlreichen Toten und Verletzten

Baleswar (dts Nachrichtenagentur) – In Baleswar an der Ostküste Indiens gab es bei einem Zugunglück zahlreiche Tote und Verletzte. Bislang hat die indische Regierung zwei Tote bestätigt, Medienberichte gehen allerdings von einer dreistelligen Zahl an Toten und Verletzten aus. Bei dem Unglück sollen mehrere Züge zusammengestoßen sein.

Wie die Regierung erklärte, sind dabei zwei Personenzüge auf der Strecke zwischen Haora und Chennai entgleist. Die Eisenbahnbehörde habe sofort einen Rettungseinsatz gestartet. „Rettungsaktionen in der Größenordnung von Kriegseinsätzen werden durchgeführt“, so die Regierung. „Ich bin bestürzt über das Zugunglück in Odisha“, schrieb Premierminister Narendra Modi auf Twitter. „In dieser Stunde der Trauer sind meine Gedanken bei den Hinterbliebenen. Mögen die Verletzten bald genesen.“