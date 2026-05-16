Limburgerhof (dts Nachrichtenagentur) - Im rheinland-pfälzischen Limburgerhof ist am Samstagvormittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei sind die beiden Insassen ums Leben gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Die Maschine stürzte gegen 11:30 Uhr auf ein Grundstück in der Max-Planck-Straße. Trümmerteile liegen im größeren Umkreis der Absturzstelle verteilt. Verletzte Anwohner gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Die Absturzstelle ist weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen. Für die Anwohner wurde eine Anlaufstelle im Albert-Schweitzer-Haus eingerichtet. Ein Polizeihubschrauber fertigt Luftbilder von der Absturzstelle an.