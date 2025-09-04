Close Menu
    Zwei Tote nach Frontalzusammenstoß in Baden-Württemberg

    News Redaktion
    Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Öpfingen (dts Nachrichtenagentur) – Auf der Bundesstraße 311 bei Öpfingen hat sich am Donnerstagmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 38-Jähriger war mit seinem Mazda 5 von Ulm in Richtung Ehingen unterwegs und überholte zwischen Oberdischingen und Öpfingen im Überholverbot einen Transporter, teilte die Polizei Ulm mit.

    Gegen 3:45 Uhr versuchte der Mann anschließend, einen Lkw zu überholen, als ihm ein 55-Jähriger mit einem Audi A4 entgegenkam. Beide Fahrzeuge prallten mit hoher Geschwindigkeit frontal zusammen. Die Fahrer erlitten schwerste Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle.

    Der Fahrer des weißen Lkws, den der 38-Jährige überholen wollte, bemerkte den Unfall nach Polizeiangaben wohl nicht und fuhr in Richtung Ehingen weiter. Die Polizei bittet diesen Fahrer, sich als Zeuge zu melden. Die B311 war bis etwa 8:45 Uhr voll gesperrt, der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

