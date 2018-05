DSGVO: Massiver Aufstand in der Union

Für Schnellleser: Das Wichtigste in 3 Sätzen Deutschland kämpft mit der Umsetzung der europäischen Datenschutzverordnung. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sind überfordert. Jetzt regt sich Widerstand in der Unionsfraktion. Die Fraktionsspitze will die Regierung offenbar dazu bewegen, die Folgen der Regelung für deutsche Unternehmen abzumildern.

DSGVO spielt AfD in die Hände

Vizefraktionschef Ralph Brinkhaus sagte, die Regelung fördere die Demokratieverdrossenheit und spiele der AfD in die Hände. Kollege Carsten Linnemann mahnte, wenn die Regierung nichts gegen die Folgen der „Datenschutzgrundverordnung“ unternehme, brauche sie künftig nicht mehr über Bürokratieabbau zu sprechen.

Fraktionsführung will neue Gesetz

Die Verordnung sieht zahlreiche neue Dokumentations- und Rechenschaftspflichten vor. Die Fraktionsführung will die Regierung dazu bewegen, bereits auf der Kabinettssitzung am kommenden Mittwoch ein Eckpunktepapier zu verabschieden, das die Praktiken unseriöser Abmahnvereine untersagt. Ein entsprechendes Gesetz soll so schnell wie möglich verabschiedet werden. Das Innenministerium wurde beauftragt, zu prüfen, ob die Regeln auch rückwirkend angewandt werden können.

Kommentar

Die DSGVO ist ein Bürokratiemonster, das an kleine Unternehmen die gleichen Maßstäbe legt wie an milliardenschwere Konzerne. Man wollte damit eigentlich die Datenexzesse der großen Internetgiganten ausbremsen, trifft aber vor allem die heimische Wirtschaft. Das Drohen mit millionenschweren Bußgeldern verunsichert Unternehmen und Startups und wird zur Innovationsbremse. Ein ohnehin digital abgehängtes Europa kann sich solche Hemmnisse überhaupt nicht leisten. Datenschutz ist wichtig! Aber er muss wirksam sein. Eine Verordnung wie die DSGVO, aus der sich die größten Datenschleudern mit einer Einwilligung befreien können, die aber Millionen von deutschen Klein- und Kleinstunternehmen existenzgefährdenden Risiken aussetzt, fördert Monopolisierung und Datenmissbrauch.

