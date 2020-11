Zahl positiver Corona-Tests überspringt Millionen-Marke

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Zahl der positiven Corona-Tests hat am Donnerstag in Deutschland die Marke von einer Million übersprungen. Das zeigen direkte Abfragen der Gesundheitsämter in den 401 kreisfreien Städten und Landkreisen, die die dts Nachrichtenagentur seit Anfang März täglich auswertet. Weitere Details in Kürze.