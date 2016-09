Studie: Eifersucht verschlechtert Sehfähigkeit von Frauen

Nicht nur die Liebe macht blind, sondern offenbar auch die Eifersucht. Das konnten Forscher in den USA in einer Studie nachweisen. Und das nicht nur im übertragenen Sinne! An der University of Delaware wurde in einer Studie festgestellt, dass Frauen die Neigung haben, sich von Stimmungen und Gefühlen so sehr beeindrucken zu lassen, dass sie schlechter sehen.

Damit ist wieder einmal bestätigt, dass Gefühle der zwischenmenschlichen Ebene eindeutig die Gesundheit beeinflussen und ebenso die Sinneswahrnehmungen beeinträchtigen können.

Das Eifersuchts-Experiment

Im Experiment mussten 25 Paare antreten. Die Frauen wurden auf ihre Aufmerksamkeit und ihre Wahrnehmungen getestet. Die Männer durften die Attraktivität von Frauen und Landschaften bewerten. In dem Fall, in dem den Frauen bekannt war, dass Männer die Attraktivität von Frauen bewerteten, zeigten sie deutlich schlechtere Wahrnehmungsfähigkeiten als in dem Fall, in dem die Männer nur die Landschaften ansahen.

In einer weiteren Testphase wurde den Frauen verschiedene Bilder vorgelegt, die zum einen aus Bauwerken oder Landschaften bestanden und zum anderen Bilder, die Emotionen erwecken.

Eifersucht beeinflusst die Wahrnehmung von Frauen

Der Test ergab, dass die Frauen in der Zeit, in der ihre Partner andere Frauen beobachteten, wesentlich schlechter sehen konnten. Die Ablenkung der Frauen, die in den Tests offensichtlich wurde, wurde durch die Eifersucht bestimmt. Dadurch wurde die Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit der Frauen deutlich eingeschränkt.

Nun wollen die Wissenschaftler aber auch den Männern nochmals näher auf den Zahn fühlen und ihre Eifersucht einer Probe unterziehen. Dabei sollen die Reaktionen der Herren getestet werden, wenn ihre Frauen fremde Männer beobachten. Man darf also gespannt sein auf die Ergebnisse, die da demnächst in „Emotion“, einem Fachmagazin der Psychological Association, veröffentlichz werden.

