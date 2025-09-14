1. Bundesliga: Gladbach kassiert herbe Pleite gegen Bremen

Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Am dritten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach zuhause gegen den SV Werder Bremen mit 0:4 verloren.

Die Borussia kam in den ersten Minuten besser in die Partie, den Treffer machte aber der Gast: In der 15. Minute zog Mbangula in den Sechzehner, knallte das Leder an die Unterkante der Latte und ins Netz.

Nach 26 Minuten stand es bereits 0:2: Mbangula schnappte sich nach missglückter Flanke den zweiten Ball, bediente Stage und der Däne traf trocken links ins Eck.

Die erste Gladbacher Großchance gab es in der 37. Minute zu verzeichnen, Hack traf nach Reyna-Vorarbeit aber nur das Außennetz. In der 39. Minute war der Angreifer erneut gefährlich, diesmal verpasste er per Kopf. Somit führten effektive Bremer zur Pause mit 2:0.

Im zweiten Durchgang ließ sich zunächst kein Aufbäumen der Fohlen erkennen, stattdessen zeigten sich die Grün-Weißen zielstrebiger: Ein abgefälschter Sugawara-Schuss in der 57. Minute verpasste das Ziel nur knapp.

In der 69. Minute wurde es auf beiden Seiten brenzlig: Zunächst scheiterte Sugawara aus kurzer Distanz an Nicolas, im direkten Gegenzug konnte Agu einen Reitz-Kopfball gerade noch auf der Linie am Einschlag hindern. In der 73. Minute dann wieder Werder: Grülls Kracher ließ die Latte erzittern.

Ein Elfmeter brachte in der 74. Minute das 3:0 für den SVW: Diks foulte Mbangula im Sechzehner und Schmid versenkte den fälligen Strafstoß unten rechts. In der 81. Minute ging es vollends dahin: Der eingewechselte Boniface setzte Joker Njinmah in Szene und der streichelte das Rund mit dem Außenrist an Nicolas vorbei in die Maschen. Darauf fand die Seoane-Elf keine Antwort mehr.